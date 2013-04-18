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Spor

Dünyanın en zengin futbol kulübü artık Real Madrid

Ekonomi dergisi Forbes yaptığı son araştırmada dünyanın en zengin futbol kulubünün Real Madrid olduğunu açıkladı

18 Nisan 2013 19:16

Son sekiz yıldır dünyanın en zengin futbol kulübü ünvanını kimseye bırakmayan  Manchester United, birinciliği İspanyol devi Real Madrid'e kaptırdı.

United, Forbes'in en zengin kulüp sıralamasında 2004'ten bu yana birinci sıradaydı.
Derginin yaptığı araştırma Real'in 3,3 milyar ABD doları, Premier Lig takımının ise 3,17 milyar dolar değerinde olduğunu gösteriyor.

Üçüncü sırada ise İspanyol kulübü Barcelona yer alıyor. Barca'nın toplam değeri ise 2,6 milyar dolar.

Dördüncü sırada da, 1,33 milyar dolarlık değeriyle Londra kulübü Arsenal geliyor.
Alman Bayern Munih 1,31 milyar dolar ile 5. sırayı alırken, 6. sırada 945 milyon dolar ile İtalyan kulübü AC Milan geliyor.

İngiliz takımları Chelsea, Manchester City ve Liverpool 7, 9 ve 10. sırada yer alırken, Juventus ise 8. sırada.

Dünyanın en çok kazanan oyuncusu ise PSG'de top koşturan David Beckham.

Beckham'ı Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo izliyor.

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