-DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMI, OĞLUNU EVLENDİRDİ MEXİCO (A.A) - 10.10.2010 - Forbes dergisinin 2010 yılının en zengini ilan ettiği Meksikalı iş adamı Carlos Slim, dün akşam oğlunu evlendirdi. Başkent Mexico'daki düğüne katılan 2 bin davetli arasında, Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon, eski Devlet Başkanı Vicente Fox, İspanya Eski Başbakanı Felipe Gonzalez, Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez, Amerikalı milyarder Warren Buffett gibi isimler yer aldı. Aile imparatorluğunun gruplarından Carso'nun başındaki damat Carlos Slim Domit'in (43), Ulusal Turizm Konfederasyonu Başkanının kızı Maria Elena Torruco (27) ile evlendiği belirtildi. Lübnan asıllı Carlos Slim'in, 6 çocuğu bulunuyor.