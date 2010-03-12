Dünyanın en zengin adamı Carlos Slim

T24 - Özel jetlere pek aldırış etmiyor, gösterişli bürolardan uzak duruyor. 1990'ların büyük bir bölümünde de, bileğinde sadece plastik bir saat varmış...





Carlos Slim'in şu anki serveti 53,5 milyar dolar. Bir dizüstü bilgisayarı var ama kullanmamaya kararlı konuşuyor; "Ben kâğıtlarla uğraşan bir adamım, elektronik değil" diyor.



Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin insanı ilân edilen birinden duymayı pek beklemediğiniz sözler bunlar.



Meksikalı işadamı, sanayici Carlos Slim'in şu anki değeri 53,5 milyar dolar.



Böylece Bill Gates ile Warren Buffet'ı da geride bıraktı. Ama ünlü Amerikalı rakiplerinin alsine, doğup yetiştiği Latin Amerika toprakları dışında fazla tanınmıyor.



Hanedan





Meksika'da 200'den fazla şirketin sahibi Slim. İlk servetini yaptığı telekomünikasyon sektöründen, altyapı, bankacılık ve perakende satış alanlarına dek çok çeşitli kesimlerde faaliyet gösteren şirketler bunlar.



Carlos Slim giderek büyüyen imparatorluğunun kontrolünü kaybetmemek için birçok şirketinin başına oğullarını ve damatlarını getirmiş.



Carlos Slim'in şirketler imparatorluğundaki en önemli şirketlerden biri, Latin Amerika'nın en büyük cep telefonu ağını elinde tutan ve 11 ülkede 150 milyon müşteriye sahip olan America Movil.



Slim'in telekomünikasyon alanındaki faaliyetleri, Telmex şirketini de kapsıyor. İnşaat mühendisliği eğitimi görmüş olan Slim, bu şirketin 1990 yılında satışı sırasında kontrolü ele geçirmek için yoğun bir mücadele yürütmüştü.



Zenginlik meyva bahçesi gibidir. Meyvayı paylaşmalısınız, ağacı değil.





Forbes Dergisi'nde dünyanın en zengin kişisi ilân edilen Carlos Slim Telmex halen Meksika'daki telefon şebekesinin yüzde 90'ını elinde tutuyor.



İngilizce 'ince' anlamına gelen soyadına ters düşen bir cüsseye sahip olan 70 yaşındaki Carlos Slim, ayrıca Inbursa finans grubunun ve perakende mağazalarından lokantalara kadar çok çeşitli şirketleri bünyesinde bulunduran dev Grupo Carso şirketler topluluğunun da sahibi.



Sahip olduğu altyapı şirketi Ideal de, başkent Meksika'da bir alışveriş merkezi, okullar ve bir hastaneyi içeren projeyi yürütüyor.



Beyzbol tutkunu olan Carlos Slim, meslek hayatının başlarında emlâk alanında büyük paralar kazanmış.



26 yaşındaken 40 milyon dolarlık bir servet sahibi olan Carlos Slim, Latin Amerika'nın 1980'lerin başlarında yaşadığı ekonomik kriz sırasında 'durgunluk sırasında bile para kazanılabileceğini gösteren adam' ünvanını kazanmıştı.



O dönemde zor durumda olan pekçok şirketi çok düşük fiyatlara satın almış ve hepsinin durumu düzeltmişti.



Warren Buffett gibi, borsalarda kurnazlıklar yapan Carlos Slim, örneğin, 17 dolarken Apple hisselerini satın almıştı. Bu hisselerin değeri şimdi 200 doları geçiyor.



Hayırseverlik işe yarar mı?



Lübnanlı göçmen bir ailenin oğlu olan Carlos Slim, Gates ya da Buffett kadar olmasa bile, yardımseverliğiyle de tanınıyor.



Yakınlarda eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Kanada madencilik sektörünün ünlü ismi Frank Giustra ile bir araya gelen Slim, Latin Amerika'da yoksullukla mücadele kampanyası başlatmıştı.



Mart ayında da kendi kurduğu üç hayır kurumuna 6 milyar dolar bağışladı.



Dünya Bankası verilerine göre, Meksika'da halkın yüzde 50'si yoksulluk içinde yaşıyor. Birçokları Carlos Slim'in yeterince bağışta bulunmadığı görüşünde.



Slim'i destekleyenlerse bu eleştirileri haksız buluyor; Meksikalı işadamının en zenginler sınıfına daha yeni yükseldiğine işaret ediyorlar.



Carlos Slim'in kendisi de insanlara destek olmanın en iyi yolunun hayırsever olmaktan geçmediği inancında.



Slim, "Bana kalırsa yoksullukla savaş, bağışlarla, hayır kurumlarıyla ve hatta kamu harcamalarıyla olmaz. Yoksullukla sağlık, eğitim ve iş alanı yaratarak savaşabilirsiniz." diyor.



Hala faal çalışmalarını sürdüren Carlos Slim, Gates gibi, işini bir yana bırakıp zamanını hayırsever çalışmalarla geçirmeye niyetli görünmüyor.



Yakınlarda verdiği bir mülakatta, "Zenginlik meyva bahçesi gibidir. Meyvayı paylaşmalısınız, ağacı değil." diyordu.



Son yıllarda bölgesi dışında da yatırımlarda bulunmaya başlayan Carlos Slim'in Latin Amerika'da elde ettiği başarıyı, küresel düzeye yaymaya çalıştığı söyleniyor.