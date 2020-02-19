Dünyanın en zengin 8. adamı, başkan olursa şirketini satacak

T24 Dış haberler

ABD Başkan aday adayı Michael Bloomberg'in Beyaz Saray'ı kazanması durumunda dünyanın en değerli şirketlerinden Bloomberg L.P.'yi satacağını duyurdu.

Demokrat aday adaylığı yarışına geç dahil olan Bloomberg, bu akşam diğer aday adaylarına karşı ilk canlı yayın tartışmasında sahne alacak. Bloomberg son haftalarda anketlerde ciddi bir yükseliş yakaladı.

Bloomberg daha önce başkan seçilirse finansal bilgi ve medya şirketi Bloomberg L.P.'yi satabileceğini dile getirmişti. Bloomberg 2020 kampanyası bu söylemi doğruladı.

Bloomberg'in bir danışmanı da CNN'e bağlanarak, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın, (Bloomberg) şirketi satacak. Bu konularda Trump'tan çok başka bir duruşa sahibiz" dedi.

Bloomberg L.P. haber hizmetlerinin dışında Wall Street şirketlerine finansal bilgi de sunuyor. Şirketin hisselerinin büyük çoğunluğu Michael Bloomberg'e ait.

Forbes'un verilerine göre dünyanın en zengin 8. insanı olan Bloomberg'in şirketindeki hisselerinin başkan seçildiği takdirde önce devredileceği, sonra da satılacağı belirtildi.

Bloomberg'in başkanlık yarışına girmesi, şirketin medya kanadında tartışmalara sebep olmuştu. Bloomberg genel yayın yönetmeni, gruptaki gazetecilere bir bildiri atarak Bloomberg'in ve diğer Demokrat aday adayları ile ilgili "inceleme haber" yapılmayacağını ifade etmişti.