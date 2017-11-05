Dünyanın en zengin 37 kişisinden biri olan Al Rajhi gözaltına alındı

İrfan Sapmaz /İstanbul, 5 Kasım (DHA)- Suudi Arabistan\'da dün gece Yemen\'in füze saldırısı ile başlayan gözaltı kararlarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez ülkenin en büyük bankası Al Rajhi\'nin sahibi ve aynı zamanda dünyanın en zengin 37 kişisinden biri olan Sulaiman Bin Abdul Al Rajhi \'de gözaltına alındı.

Suudi Arabistan\'dan alınan haberlere göre, Al Watania Holding\'in de sahibi olan Al Rajhi onlarca prens ve ünlü zengin iş adamının ardından bugün göz altına alındı. Dünyanın en cömert 20 insanı arasında gösterilen ve toplam 5.7 milyar dolarlık bağışı ile dünyaya adını duyuran Al Rajhi ve göz altına alınan prensler, bakanlar Riyad\'ta ünlü, lüks bir otelde bulunduruluyor. Riyad Mekke yolu üzerinde bulunan Ritz-Carlton oteli sıkı güvenlik önlemleri altında tüm rezervasyonların iptal edildiğini duyurdu.Otelde boş oda olmadığı gerekçesi ile hiç kimseye otelde kalma imkanı tanınmıyor. İnternet üzerinden rezervasyon yapılmak istendiğinde ise otelde şimdilik boş oda bulunmadığı bildiriliyor. Otelde son olarak ABD Başkanı Donald Trump\'ın kaldığı bilinirken, Başkent Riyad\'taki önemli toplantılar bu otelde düzenleniyordu.



