T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dünyanın en zengin 37 kişisinden biri olan Al Rajhi gözaltına alındı

İrfan Sapmaz /İstanbul, 5 Kasım (DHA)- Suudi Arabistan'da dün gece Yemen'in füze saldırısı ile başlayan gözaltı kararlarına bir yenisi daha eklendi

05 Kasım 2017 21:53

İrfan Sapmaz /İstanbul, 5 Kasım (DHA)- Suudi Arabistan\'da dün gece Yemen\'in füze saldırısı ile başlayan gözaltı kararlarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez ülkenin en büyük bankası Al Rajhi\'nin sahibi ve aynı zamanda dünyanın en zengin 37 kişisinden biri olan Sulaiman Bin Abdul Al Rajhi \'de gözaltına alındı. 

Suudi Arabistan\'dan alınan haberlere göre, Al Watania Holding\'in de sahibi olan Al Rajhi onlarca prens ve ünlü zengin iş adamının ardından bugün göz altına alındı. Dünyanın en cömert 20 insanı arasında gösterilen ve toplam 5.7 milyar dolarlık bağışı ile dünyaya adını  duyuran Al Rajhi ve göz altına alınan prensler, bakanlar Riyad\'ta ünlü, lüks bir otelde bulunduruluyor. Riyad Mekke yolu üzerinde bulunan  Ritz-Carlton oteli sıkı güvenlik önlemleri altında tüm rezervasyonların iptal edildiğini duyurdu.Otelde boş oda olmadığı gerekçesi ile hiç kimseye otelde kalma imkanı tanınmıyor. İnternet üzerinden rezervasyon yapılmak istendiğinde ise otelde şimdilik boş oda bulunmadığı bildiriliyor. Otelde son olarak ABD Başkanı Donald Trump\'ın kaldığı bilinirken, Başkent Riyad\'taki önemli toplantılar bu otelde düzenleniyordu. 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SapmazKasım DHA Suudi ArabistanYemenBuAl RajhiSulaiman Bin Abdul Al RajhiArabistanAl Watania HoldingDünyanınRiyadRiyad MekkeOteldeABD Başkanı Donald TrumpBaşkent Riyad

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24