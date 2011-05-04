-DÜNYANIN EN YÜKSEK OTELİ HONG KONG'TA ŞANGHAY (A.A) - 04.05.2011 - Dünyanın en yüksek oteli, Hong Kong'un en yüksek binasında açıldı. Çin basınında yer alan haberlere göre, Hong Kong'taki Uluslararası Ticaret Merkezi'nin 102. ve 118. katları arasında hizmete giren otel, 490 metre yüksekliğindeki gökdelende hizmet vermeye başladı. Dünyaca ünlü lüks otellerinden The Ritz-Carlton zincirinin, dünya genelindeki 75, Asya'daki 16. oteli olan yeni otel, hizmete girmesinin ardından ziyaretçilerine Hong Kong'a kuşbaşı bir görüntü sunuyor. Otelde en düşük oda ücretinin 6 bin Hong Kong doları (yaklaşık 1187 TL), kral dairesinin ücretinin de 100 bin Hong Kong doları (yaklaşık 19 bin 795 TL) olduğu belirtildi. Otelin yapıldığı 118 katlı Uluslararası Ticaret Merkezi, Hong Kong'un Batı Kowloon kısmında 2010 yılında inşa edilmiş ve dünyanın en yüksek dördüncü binası olmuştu.