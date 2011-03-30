-DÜNYANIN EN YÜKSEK OTELİ HONG KONG'DA HONG KONG (A.A) - 30.03.2011 - Dünyanın en yüksek oteli Hong Kong'da açıldı. 490 metre yüksekliğindeki gökdelenin içinde yer alarak en yüksek otel unvanını kazanan Ritz-Carlton, panoramasıyla rakip tanımıyor ve meşhur Victoria limanına bakıyor. Kentin gürültülü ve karmaşık caddeleri arasından yükselen Ritz-Carlton Oteli, 2008'de geçici olarak kapanmasından sonra dün muhteşem açılışla faaliyete geçti. Uluslararası Ticaret Merkezi'nin içinde yer alan ve 360 derecelik bir panoramaya sahip Ritz-Carlton, çok sayıda lüks otelle dolu Hong Kong'un geceliği 770 dolardan başlayan oda fiyatlarıyla en pahalı yerlerinden biri olacak. Kral dairesinin gecelik fiyatının 9500 dolar olduğu otelin 312 odası bulunuyor. Konukların, dünyanın en yüksek barında eğlenme ve en üst katta yer alan sıcak havuzda yüzerken 19 metrelik LCD ekrandan televizyon izleme imkanını bulacakları otel, 930 metre kareyle en büyük balo salonuna sahip. Ancak Ritz-Carlton, 600 metre yüksekliğindeki Şangay Tower'ın içindeki J-Hotel'in 2014'de açılmasıyla en yüksek otel unvanını kaybedecek.