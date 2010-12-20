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Dünya

DÜNYANIN EN YÜKSEK OTELİ ÇİN'DE YAPILIYOR ŞANGHAY (A.A)

20 Aralık 2010 12:13

-DÜNYANIN EN YÜKSEK OTELİ ÇİN'DE YAPILIYOR ŞANGHAY (A.A) - 20.12.2010 - Dünyanın en yüksek oteli olarak Çin'in Şanghay kentinde inşa edilen "Şanghay Kulesi J Otel", 2014'te inşasının tamamlanmasının ardından dünyanın en yüksek oteli olarak dünya rekorunu kıracak. Şanghay Cin Ciang Otelleri tarafından, inşaatına 2 yıl önce başlanan otel, 632 metre uzunluğunda ve 121 kat olacak.  Otelin, 258 süper lüks odası olacak ve lobi hizmetleri 101'inci katta bulunacak. Şanghay Kulesi J Otel'in bulunduğu bölge, Şanghay'ın yeni yüzü olarak bilinen "gökdelen havzasının" ortasında, şehrin göze çarpan binaları Dünya Ticaret Merkezi ve Cin Mao kulesinin arasında yer alıyor. Otelin inşası, bazı şehir sakinleri tarafından eleştiriliyor. Şehrin dört bir yanındaki yüzlerce katlı gökdelenlerin yanı sıra yeni gökdelen inşasının sosyal ve finansal kaynakların boşa gitmesine yol açtığı görüşünü taşıyanlar da bulunuyor. 

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