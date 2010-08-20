T24 LogoT24 Logo
Dünya

DÜNYANIN EN YÜKSEK LEGO KULESİ ALMANYA'DA BERLİN (A.A)

20 Ağustos 2010 20:34

-DÜNYANIN EN YÜKSEK LEGO KULESİ ALMANYA'DA BERLİN (A.A) - 20.08.2010 - Lego oyun taşlarından yapılan dünyanın en yüksek kulesi Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Günzburg kentindeki Legoland adlı eğlence parkında kuruldu. Legoland'da yaklaşık 40 bin ziyaretçi tarafından kurulan kulenin 30,76 metrelik yüksekliği ile daha önce Amsterdam'da kurulan 30,52 metrelik kulenin yüksekliğini aştığı bildirildi. Almanya'nın 2,22 metre boyuyla en uzun adamı olan Rolf Mayr'ın en son kısmını oturttuğu kulenin, Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar Legoland'ı ziyaret eden vatandaşlar tarafından yapıldığı ve her bir vatandaşa bunun için en fazla 8 saat süre tanındığı kaydedildi. Her biri 25 santimetre yüksekliğinde olan Lego parçalarının üst üste konulduktan sonra bir vinç tarafından kuleye oturtulduğu, kule için yaklaşık 550 bin taş kullanıldığı ve yaklaşık 1 buçuk ton ağırlığındaki kulenin devrilmemesi için iplerle tutulduğu belirtildi. Yine de kulenin çok uzun bir süre ayakta kalmayacağı, hafta sonunda yeniden sökülmeye başlanacağı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24