-DÜNYANIN EN YÜKSEK LEGO KULESİ ALMANYA'DA BERLİN (A.A) - 20.08.2010 - Lego oyun taşlarından yapılan dünyanın en yüksek kulesi Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Günzburg kentindeki Legoland adlı eğlence parkında kuruldu. Legoland'da yaklaşık 40 bin ziyaretçi tarafından kurulan kulenin 30,76 metrelik yüksekliği ile daha önce Amsterdam'da kurulan 30,52 metrelik kulenin yüksekliğini aştığı bildirildi. Almanya'nın 2,22 metre boyuyla en uzun adamı olan Rolf Mayr'ın en son kısmını oturttuğu kulenin, Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar Legoland'ı ziyaret eden vatandaşlar tarafından yapıldığı ve her bir vatandaşa bunun için en fazla 8 saat süre tanındığı kaydedildi. Her biri 25 santimetre yüksekliğinde olan Lego parçalarının üst üste konulduktan sonra bir vinç tarafından kuleye oturtulduğu, kule için yaklaşık 550 bin taş kullanıldığı ve yaklaşık 1 buçuk ton ağırlığındaki kulenin devrilmemesi için iplerle tutulduğu belirtildi. Yine de kulenin çok uzun bir süre ayakta kalmayacağı, hafta sonunda yeniden sökülmeye başlanacağı bildirildi.