Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dubai'de yer alan devasa çelik ve cam yapı şekil kazandı. Eylül 2009'da tamamlanması bekleniyor. Ama daha şimdiden dünyanın en yüksek yapısı. "İnsan yapımı, gökyüzüne en yakın yer" olarak da biliniyor.



Şimdiye kadar dünyanın en yüksek binası olan Taipei 101'in yüksekliğini geçti. Taipei 101, 509 metre. Dubai'nin gururu, yeni dev "Burj Dubai" ise daha şimdiden 688 metreye ulaştı. Tamamlandığında kaç metre yüksekliğinde olacağı ise şimdilik gizli tutuluyor. Ama tahminler 818 metre olacağı yönünde.



Binanın 165. katı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 150. kattan sonra geri kalan katlar, çelik olarak yapılıyor. Bu da dünyada ilk defa betonarme kütle üzerine çelik konstrüksiyonla devam edilen ilk bina özelliğini kazandırıyor.



Ayrıca binanın cephelerine gelen rüzgar yüklerini en aza indirmek için binanın hiçbir cephesi düz olarak tasarlanmamış. Köşeleri ise keskin değil, yuvarlak birleşimlerle yapıldı.



