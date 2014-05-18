Dünyanın en yüksek asgari ücretine ret

Sol partiler ve sendikalar başta olmak üzere referandum girişimini başlatanlar, aylık
yaklaşık 3 bin 300 euro asgari ücretin kira ve gıda masraflarını karşılayabilmek için
gerekli olduğunu savunuyordu..
Girişime karşı çıkanlar ise yüksek asgari ücretin insanların işlerini kaybetmesine yol
açacağını savunuyordu.
Bu arada çocuk ya da bakıma muhtaç kişilere karşı cinsel suç işlemiş kişilerin
bu
alanlarda çalışmasının yasaklanması ve tıbbi hizmetlerin genişletilmesi de halkoyuna
sunuldu. İsviçre televizyonlarında yer alan haberlere göre, bu öneriler ise kabul edildi.
İsviçre ordusuna yeni savaş uçakları alınması önerisi ise yüzde 52'lik oy oranıyla
reddedildi.