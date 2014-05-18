T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Dünyanın en yüksek asgari ücretine ret

İsviçre’de dünyanın en yüksek asgari ücretiyle ilgili referandumda ‘hayır’ yanıtı çıktı. Oylamada, halkın sadece yüzde 23’ü saat başı 18 euroluk asgari ücrete onay verdi.

18 Mayıs 2014 19:31

Sol partiler ve sendikalar başta olmak üzere referandum girişimini başlatanlar, aylık
yaklaşık 3 bin 300 euro asgari ücretin kira ve gıda masraflarını karşılayabilmek için
gerekli olduğunu savunuyordu..
Girişime karşı çıkanlar ise yüksek asgari ücretin insanların işlerini kaybetmesine yol
açacağını savunuyordu.
Bu arada çocuk ya da bakıma muhtaç kişilere karşı cinsel suç işlemiş kişilerin
bu
alanlarda çalışmasının yasaklanması ve tıbbi hizmetlerin genişletilmesi de halkoyuna
sunuldu. İsviçre televizyonlarında yer alan haberlere göre, bu öneriler ise kabul edildi.
İsviçre ordusuna yeni savaş uçakları alınması önerisi ise yüzde 52'lik oy oranıyla
reddedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Welle Türkçe dpa/afp BS/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24