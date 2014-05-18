Dünyanın en yüksek asgari ücretine ret

Sol partiler ve sendikalar başta olmak üzere referandum girişimini başlatanlar, aylık

yaklaşık 3 bin 300 euro asgari ücretin kira ve gıda masraflarını karşılayabilmek için

gerekli olduğunu savunuyordu..

Girişime karşı çıkanlar ise yüksek asgari ücretin insanların işlerini kaybetmesine yol

açacağını savunuyordu.

Bu arada çocuk ya da bakıma muhtaç kişilere karşı cinsel suç işlemiş kişilerin

bu

alanlarda çalışmasının yasaklanması ve tıbbi hizmetlerin genişletilmesi de halkoyuna

sunuldu. İsviçre televizyonlarında yer alan haberlere göre, bu öneriler ise kabul edildi.

İsviçre ordusuna yeni savaş uçakları alınması önerisi ise yüzde 52'lik oy oranıyla

reddedildi.

