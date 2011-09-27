-Dünyanın en yavaş interneti Kongo'da ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - İnternet bağlantılarında dünyanın en yavaş dosya indirme hızının Afrika ülkesi Kongo'da, en hızlısının ise Güney Kore'de olduğu belirtildi. Türkiye ise ortalamanın altında yer alıyor. Pando Networks firmasının 224 ülkede 20 milyon bilgisayardan Ocak-Haziran 2011 arasında yapılan toplam 27 milyon indirmenin sonuçlarını kapsayan araştırması internet hızı konusunda ilginç veriler ortaya koydu. Araştırmaya göre, dünyadaki ortalama indirme hızı 580KBps. Türkiye 490KBps ile ortalamanın altındayken, ABD, 616KBps ile ortalamanın biraz üstünde. 2,202KBps ile Güney Kore liderliği alırken onu, Romanya (1,909KBps) ve Bulgaristan (1,611KBps) takip etti. Litvanya 1,462KBps ile dördüncü, Letonya 1,377KBps ile beşinci ve Ukrayna 1,190KBps ile altıncı oldu. Afrika, Güney Amerika ve neredeyse Asya ülkelerinin tamamı ortalamanın oldukça altında yer aldı. Afrika ise en düşük indirme hızının görüldüğü kıta olarak öne çıktı. Kongo, 13KBps ile en yavaş internete sahip ülke olurken, onu 14KBp ile Orta Afrika Cumhuriyeti ve 23KBps ile bir ada ülkesi olan Komorlar takip etti.