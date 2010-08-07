-DÜNYANIN EN YAŞLISI GÜRCİSTAN'DA TİFLİS (A.A) - 08.07.2010 - Gürcistan yetkilileri, dünyanın yaşlı kişisinin ülkenin dağlık bölgesinde yaşayan 130 yaşındaki bir kadın olduğunu iddia etti. Resmi nüfus kütüğü birimi sözcüsü, eski Sovyet cumhuriyetlerinden Gürcistan'ın batısındaki bir dağ köyünde yaşayan Antisa Kiviçava'nın 8 Temmuz 1880 doğumlu olduğunu bildirdi. Sözcü, Kiviçava'nın çay ve mısır toplama işinden 1965 yılında, 85 yaşındayken emekli olduğunu açıkladı. Kiviçava'yı Saçire köyünde ziyaret eden yetkililer, kendisine, daha önceden kayıp olan doğum belgesindeki doğum tarihini gösteren Sovyetler Birliği dönemine ait iki belge sundu. Yaşlılık Bilimi Araştırma Örgütü, dünyanın en yaşlısı olduğu belgelenen kişinin, Fransa'nın deniz aşırı topraklarından, Karayip Denizi'ndeki Saint Barthelemy adasında yaşayan 114 yaşındaki Eugenie Blanchard olduğunu kaydediyordu. Örgütün şimdi de Gürcistan yetkililerinin sunacağı belgeyi incelemesi bekleniyor.