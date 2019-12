-DÜNYANIN EN YAŞLI YAĞMUR ORMANLARI TEHLİKEDE KOTA KINABALU (A.A) - 28.04.2011 - Tarihçilere göre 130 milyonluk yaşıyla Amazon ormanlarından bile 70 milyon yıl daha yaşlı olan Borneo'nun yağmur ormanlarının son 60 yılda yüzde 50'den fazlası yok edildi. Yüzölçümü 743 bin kilometre kare olan Borneo adası, dünyanın üçüncü büyük adası konumunda bulunuyor. Adada, kuzey ve batı tarafında Malezya'ya bağlı Sabah ve Sarawak eyaletleri ile ikisinin arasında 400 bin nüfuslu Brunei Sultanlığı ve Endonezya'ya bağlı Kalimantan bölgesi olmak üzere üç ülkenin toprakları bulunuyor. Nüfusu 18,5 milyon olan Borneo'da yaşayanların çoğunluğu Müslüman. Adanın derinliklerinde, yüksekliği 70 metreyi bulan menggaris ağaçlarının arasında 15 bin farklı bitki türüne rastlanıyor. Her geçen gün yeni bitki türleri ve hayvanların keşfedildiği adada, sadece son 25 yıl içinde ormanların yüzde 20'sinden fazlası insanlar tarafından yok edildi. Kısa adı WWF olan Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfının verilerine göre, Borneo'da yağmur ormanları hızlı bir şekilde azalıyor. Özellikle adanın yüzde 72'lik bölümünü oluşturan Kalimantan tarafında 90'li yıllardan sonra orman kıyımı yaşandı. 1992 yılına kadar Kalimantan'da yağmur ormanlarının kapladığı alan 1 milyon 200 bin hektarken bugün bu rakamın sadece 200 bin civarında olduğu belirtiliyor. WWF'ye göre, 2020'de adanın orman alanı yüzde 35'lere düşecek. Günümüzde adanın en büyük gelir kaynağını yağ palmiye yetiştiriciliği oluşturuyor. Bio yakıttan kozmetik sanayine kadar birçok sektörde kullanılan palmiye yağı üreticiliğinin Borneo ekonomisinde önemli bir yere sahip olması nedeniyle, her geçen gün yağmur ormanları yok edilerek yerine yağ palmiyesi dikiliyor. Havadan bakıldığında yağ palmiyeciliğinin ormanları nasıl yok ettiği, Borneo'nun hemen hemen her yerinde göze çarpıyor.