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Dünya

Dünya'nın en yaşlı selvi ağacı yandı

Dünyanın en yaşlı ağaçlarından biri olan 3500 yaşındaki 'senatör' yandı.

16 Ocak 2012 02:00

T24  - Dünyanın en yaşlı ağaçlarından biri olan 3500 yaşındaki 'senatör' yandı.

ABD'nin Florida eyaletindeki bir parkta bulunan ve "Senatör" adı verilen 36 metrelik selvi ağacı, sabah erken saatlerde alev aldı. 

Dünya'nın en yaşlı selvi ağacı yandı

İtfaiye ekipleri, içten içe yanan ağacı kurtarmak için büyük çaba harcadı ancak ağacın önce 6 metrelik bir kısmı, sonra da tamamı devrildi.

Longwood kentindeki "Big Tree Park"ta yer alan ağaç, yaklaşık 3500 yaşındaydı.

Dünyanın en yaşlı beşinci ağacı olan Senatör'ün yüksekliği, 1925 yılındaki kasırgada tepe kısmı kopmadan önce 50 metreye erişmişti.









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