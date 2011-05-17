-DÜNYANIN EN YAŞLI PANDASI ÖLDÜ PEKİN (A.A) - 17.05.2011 - Dünyanın en yaşlı pandası Ming Ming, Çin'de yaşadığı hayvanat bahçesinde 34 yaşında öldü. Çin'de İngilizce çıkan Global Times gazetesi, Çin'in Guagndogn eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde yaşayan Ming Ming'in, böbrek yetmezliği ve yaşlılık nedeniyle öldüğü bildirildi. Gazetede yer alan haberde, pandaların doğada ortalama 15 yıl, hayvanat bahçelerindeyse ortalama 22 yıl yaşadıkları belirtildi. Çin'in Siçuan eyaletindeki Panda Koruma Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ming Ming'in 7 Mayıs'ta öldüğü, ancak ölüm haberinin yerel medyaya bugün verildiği kaydedildi. Dev pandalar, dünyada nesli tükenmek üzere olan hayvanların başında geliyor. Bugün dünyada doğada yaşayan 1600 dev panda bulunuyor. Çin'deki hayvanat bahçelerindeyse, çoğunluğu dev panda nüfusunu artırmak amacıyla oluşturulmuş özel koruma programına dahil edilmiş 300'den fazla dev panda bulunuyor.