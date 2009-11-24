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Dünya

“Dünyanın en yaşlı koyunu” öldü

Avustralya’da, Guinness Rekorlar Kitabına göre “dünyanın en yaşlı koyunu” olan 23 yaşındaki “Lucky” (Şanslı) sıcaktan telef oldu.

24 Kasım 2009 02:00

T24 - Avustralya’da, Guinness Rekorlar Kitabına göre “dünyanın en yaşlı koyunu” olan 23 yaşındaki “Lucky” (Şanslı) sıcaktan telef oldu.

“Lucky”nin sahibi Delrae Westgarth, ülkenin güneydoğusunda bulunan Victoria eyaletindeki çiftliğinde yaşayan koyununun, bölgeyi vuran sıcak dalgasına dayanamadığını söyledi.

Westgarth, aynı cinsteki koyunlar ortalama 10-12 yıl yaşarken, “Lucky”nin 23 yıl 6 ay 28 gün yaşadığını belirtti.

Sıcaktan etkilenmemesi için koyunu kapattığı yere klima taktırdığını söyleyen Westgarth, ancak bunun da yeterli olmadığını kaydetti.

“Lucky”, 2007’de 21 yaşındayken Guinness Rekorlar Kitabına girmişti.

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