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Dünya

DÜNYANIN EN YAŞLI KADINI ÖLDÜ JACKSONVILLE (A.A)

01 Şubat 2011 00:28

-DÜNYANIN EN YAŞLI KADINI ÖLDÜ JACKSONVILLE (A.A) - 31.01.2011 - Dünyanın en yaşlı kadını 115 yaşında hayata veda etti. Dünyanın en yaşlı kadını Eunice Sanborn'un ABD'nin güneyindeki Teksas'taki evinde öldüğü belirtildi. Sanborn, Fransız Eugenie Blanchard'ın 4 Kasım 2010'da 114 yaşında ölmesinden beri bu unvanı taşıyordu. Yaşlı kadın 115. yaşgününü 20 Temmuzda kutlamıştı. Sanborn'un ölümüyle, 26 Ağustos 1896 doğumlu Besse Cooper, dünyanın en yaşlı kişisi oldu. Cooper, ABD'nin güneyindeki Georgia'da yaşıyor.

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