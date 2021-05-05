Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka, olimpiyat meşalesini taşımaktan vazgeçti

Dünyanın en yaşlı insanı olan 118 yaşındaki Kane Tanaka , bakım evinde Koronavirüs yayma endişesiyle Fukuoka'da Tokyo 2020 Olimpiyatları meşalesini taşımaktan çekildi.

Bakım evi yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Fukuoka'da 11 Mayıs'ta başlayacak olan meşalenin taşıması planlanan 118 yaşındaki Tanaka, bu karardan vazgeçtiğini duyurdu.