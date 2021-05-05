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Dünya

Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka, olimpiyat meşalesini taşımaktan vazgeçti

05 Mayıs 2021 18:33

Dünyanın en yaşlı insanı olan 118 yaşındaki Kane Tanaka, bakım evinde Koronavirüs yayma endişesiyle Fukuoka'da Tokyo 2020 Olimpiyatları meşalesini taşımaktan çekildi.

Bakım evi yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Fukuoka'da 11 Mayıs'ta başlayacak olan meşalenin taşıması planlanan 118 yaşındaki Tanaka, bu karardan vazgeçtiğini duyurdu. 

​Tokyo 2020 organizatörleri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, meşaleyi taşıyan 6 kişinin Covid-19'a yakalandığı ve  toplam vaka sayısının 8'e çıktığı belirtildi.

Kane TanakaKoronavirüsolimpiyat meşalesi
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