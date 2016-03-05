T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dünyanın en yaşlı berberi 105 yaşına girdi

Berberin oğlu: Babam benden daha sağlıklı

05 Mart 2016 19:12

105 yaşına giren Anthony Machinelli dünyanın en yaşlı berberi unvanına sahip ve hâlen aktif olarak çalışıyor.

Hürriyet’in haberine göre, Fantastic Cuts isimli berber dükkânında çalışan Manchinelli doğum günü olması sebebiyle ünlü bir jilet firmasının temsilcileri tarafından ziyaret edildi. Firmanın altın makas hediye ettiği Manchinelli, “birsine altın bir saç kesimi hediye etmeliyim” diyerek işine olan bağlılığını anlatıyor.

Hâlen haftanın beş günü çalışan yaşlı adam, mesleğe başladığı ilk yıllarda saç kesimi ücretinin 25 cent yani yaklaşık 75 kuruşmuş.

Yalnız yaşayan Machinelli işe giderken kendi arabasını kullanıyor.

Berberde çalışan Jeannie Negrinelli, çalışma arkadaşının sırrını her gün içtiği bir aspirine ve hiç öğlen yemeği yememesine bağlıyor.

Dünyanın en yaşlı berberinin oğlu 75 yaşındaki Robert babasının çalıştığına inanamadığını belirterek, “Babam benden daha sağlıklı” diyor.  

 

 

ETİKETLER

berberyaşlı105 yaşında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24