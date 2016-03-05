Dünyanın en yaşlı berberi 105 yaşına girdi

105 yaşına giren Anthony Machinelli dünyanın en yaşlı berberi unvanına sahip ve hâlen aktif olarak çalışıyor.

Hürriyet’in haberine göre, Fantastic Cuts isimli berber dükkânında çalışan Manchinelli doğum günü olması sebebiyle ünlü bir jilet firmasının temsilcileri tarafından ziyaret edildi. Firmanın altın makas hediye ettiği Manchinelli, “birsine altın bir saç kesimi hediye etmeliyim” diyerek işine olan bağlılığını anlatıyor.

Hâlen haftanın beş günü çalışan yaşlı adam, mesleğe başladığı ilk yıllarda saç kesimi ücretinin 25 cent yani yaklaşık 75 kuruşmuş.

Yalnız yaşayan Machinelli işe giderken kendi arabasını kullanıyor.

Berberde çalışan Jeannie Negrinelli, çalışma arkadaşının sırrını her gün içtiği bir aspirine ve hiç öğlen yemeği yememesine bağlıyor.

Dünyanın en yaşlı berberinin oğlu 75 yaşındaki Robert babasının çalıştığına inanamadığını belirterek, “Babam benden daha sağlıklı” diyor.