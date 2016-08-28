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Dünya

Dünyanın en yaşlı adamının tek isteği ölmek!

145 yaşındaki adam, 4 eşini ve bir çocuğunu toprağa verdi

28 Ağustos 2016 22:47

Endonezya’da yaşayan ve 1879 doğumlu olan Mbah Gotho, 4 eşini ve bir çocuğunu toprağa verdikten sonra “İstediğim tek şey ölmek” dedi.  

Sözcü’nün Independent gazetesinden aktardığı habere göre, Gözleri televizyon izlemesine izin verecek kadar iyi görmediği için günlerini radyo dinleyerek geçiren Gotho, uzun yaşamasının sırrını ‘sabırlı olmak’ diyerek veriyor.

Endonezyalı yetkililer 31 Aralık 1870 doğumlu görünen Gotho’nun belgelerinin doğruluğunu teyit ediyor.

Bu durumda Gotho’nun, “gelmiş geçmiş en yaşlı insan” unvanını 122 yaşında vefat eden Fransız Jeanne Calment’den alması bekleniyor.

Gotho’nun rekorlar kitabına girebilmesi için bağımsız otoriteler tarafından belgelerin doğrulanması gerekiyor.

Daha önce 171 yaşında olduğunu söyleyen bir Nijeryalı ile 163 yaşında olduğunu ifade eden bir Etiyopyalının iddiaları doğrulanamamıştı.

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