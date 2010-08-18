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Dünya

Dünyanın en yaşanılası ülkeleri

Amerikan Newsweek dergisi, yaşam koşullarının en iyi olduğu ülkelerin listesini yayınladı. Listenin başında Finlandiya bulunurken, Türkiye 52. sırada yer aldı.

18 Ağustos 2010 03:00

T24- Amerikan Newsweek dergisi dünyada yaşam standartının en yüksek olduğu ülkeleri belirledi. Derginin yaptığı listede başı Finlandiya çekiyor. 100 ülkelik listenin ikinci sırasında İsviçre, üçüncü sırasında da İsveç yer alıyor. Türkiye ise 52. sırada bulunuyor.


Büyük ile küçük ölçekli 100 ülkenin karşılaştırıldığı araştırma, yaşam kalitesi açısından küçük ülkelerin daha iyi durumda olduğu gözler önüne seriyor. 


Buna göre eğitim, sağlık, ekonomik rekabet gücü ve siyasi koşullar göz önünde bulundurularak hazırlanan listenin başında yaklaşık 5 buçuk milyon nüfusuyla İskandinav ülkesi Finlandiya var.


İkinci ve Üçüncü sıradaki ülkeler de Avrupa'dan. İkinci sırada İsviçre, üçüncü sırada İsveç yer alıyor. ABD ise 11. sırada bulunuyor. Avrupa ekonomisinin 1 numarası Almanya ile İngiltere ve Fransa da ilk 10'a giremeyenlerden.


Türkiye'yi ürdün ve katar takip ediyor


Türkiye ise listede 52.sırada kendine yer buldu. Ürdün ve Katar Türkiye'nin takipçileri. Listenin en sonunda ise Afrika ülkesi Burkina Faso yer alıyor.

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