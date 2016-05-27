Dünyanın en yalnız fili öldü, Tayland yasa boğuldu

‘Dünyanın en yalnız fili olarak’ anılan Hanako isimli fil, Japonya’nın başkenti Tokyo’da 69 yaşında hayatını kaybetti.

Sputnik’in haberine göre, Tayland hükümetinin 1949’da hediye etiği ve 2 yaşından bu yana Tokyo’daki İnokashira Parkı’nda küçük beton bir alanda yaşayan Hanako’nun yalnız hayatı sona erdi.

Yerel Kyodo ajansının aktardığına göre, park yetkilileri Hanako’yu dün sabah yaşadığı alanda ölü buldu. Park Müdürü Kiyoshi Nagai “Hanako sessiz bir ölüm yaşadı. Bu çok üzücü bir olay, o Japonya’nın en sevilen filiydi. Onu seven herkese minnettarım” dedi.

Tayland yasa boğuldu

Diğer taraftan Tayland Konsolosluğu da Hanako’nun ölümü karşısında duydukları üzüntüyü gizlemedi. Konsolosluktan yapılan açıklamada “Hanako’nun ölümü tüm Tayland’ı üzüntüye boğdu. O, Tayland’ın Japonya iyi niyet elçisi olarak görülüyordu” ifadeleri kullanıldı.

Hayvan severler, Japonya’ya gönderildiğinden bu yana tek bir fil görmeyen Hanako’nun serbest bırakılması için 470 bin imza toplanmıştı. Park yönetimi, ‘yolculuğa dayanamayacak kadar yaşlı olduğu’ gerekçesiyle Hanako’yu serbest bırakmayı reddetmişti.

Bu arada Hanako yaşamı sırasında çok sayıda çocuk kitabına, televizyon dizisine de konu olmuştu.