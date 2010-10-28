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Dünya

DÜNYANIN EN UZUN YILANI ÖLDÜ COLUMBUS (A.A)

28 Ekim 2010 11:15

-DÜNYANIN EN UZUN YILANI ÖLDÜ COLUMBUS (A.A) - 28.10.2010 - ABD'nin Ohio eyaletinde, kafeste yaşayan dünyanın en uzun yılanı öldü.  Columbus Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumu yetkilileri, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 7.3 metre uzunluğundaki pitonun, dün sabah personel tarafından ölü bulunduğunu ve ölüm sebebinin tümör olduğunun sanıldığını belirtti.    Fluffy adındaki pitonun, eşya taşıyan bir kamyonet uzunluğunda, telefon direği kalınlığında ve 138 kilo ağırlığında olduğu belirtiliyor.  Hayvanat bahçesine 2007 yılında getirilen 18 yaşındaki yılan, o tarihten itibaren en çok ilgi çeken hayvanlar arasında bulunuyordu.  

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