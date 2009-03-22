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Dünya

Dünyanın en uzun tuvalet kuyruğu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Dünya Su Günü dolayısıyla 756 kişi dünyanın en uzun tuvalet kuyruğunu oluşturdu.

22 Mart 2009 02:00

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Dünya Su Günü dolayısıyla 756 kişi dünyanın en uzun tuvalet kuyruğunu oluşturdu.

BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı organizasyonda, numaralı bileklikler takan 756 kişi, dünyanın en uzun tuvalet kuyruğunu oluşturarak, rekor kırdı.

Katılımcıların, organizasyon için kurulan tuvaleti kullanmadıkları bildirildi.

UNICEF Sözcüsü Benoit Melebeck, organizasyonun amacının, daha çok su kaynağına, temiz suya ve özellikle üçüncü dünya ülkelerindeki çocuklara tuvalet temizliği eğitimi verme ihtiyacına dikkati çekmek ve bunlar için fon sağlamak olduğunu söyledi.

Melebeck, her gün 5 bin çocuğun kirli su, sağlıksız koşullar ve temizlik eğitimi eksikliği yüzünden yaşamını yitirdiğini de kaydetti.

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