Dünyanın en uzun tüneli açıldı

T24







Madencilerin elinde Türk bayrağı da olması dikkat çekti. İtalya, İsviçre, Avusturya ve Almanya’yı birleştirecek tünelin 2017’de ulaşıma açılması planlanıyor. O tünel, tam 57 kilometre. İsviçre Alplerinin içinden geçiyor.





Yani İsviçre, 63 yıllık rüyayı gerçekleştirmek için dağları deldi. Şimdi o dağların içinden hızlı tren geçecek. İsviçre Alplerinde TIR'larla yapılan yük taşımacılığı da, yolcular gibi, demir yoluna inecek.



İsviçre'ye 10 milyar dolara malolan Gotthard tünel projesinde Alpler 20 yıldır deliniyor. 20 yıldır her gün 2500 işçi gece gündüz demeden çalışıyor. Sonunda o çalışmalar nihayete erdi, tünelin tamamlandığı o an da bir törenle kutlandı.





Yapımı tamamlanan tünel 2017 yılında trafiğe açılacak. İsviçre Alplerinin altındaki 57 kilometrelik karanlık yolculuk, hızlı tren yolcularına hem zaman kazandıracak. Hem de özel servisleriyle yolculara keyifli vakit geçirecek.



