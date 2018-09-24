Dünyanın en uzun genç kızı Rümeysa Gelgi: Üniversite okumak istiyorum

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ve 2 metre 13 santimetrelik boyu ile Guinness Rekorlar Kitabı'nda 'Dünyanın en uzun genç kızı' unvanına sahip kişisi olan 21 yaşındaki Rümeysa Gelgi, tatil için Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Özel tekerlekli sandalyesi ile sahilde geçerken kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmayan Gergi, en büyük hayalinin üniversiteye gidebilmek olduğunu söyledi.

Dünyanın en uzun genç kızı Rümeysa Gelgi, tatilini geçirmek üzere geldiği Kuşadası'nda yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Karabük Safranbolu'da yaşayan Gelgi, 10'uncu kez geldiği ilçede sahilde gezip, stres attı. Sahilde gezerken yanına gelen sokak çalgıcısı, Gelgi'ye kemanıyla İzmir Marşı'nı çaldı. Sokak çalgıcısının bu jesti karşısında mutlu olan Gelgi, ona teşekkür etti. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayan Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesine neden olan 2 metre 13 santimetrelik boyu nedeniyle eğitim hayatında sık sık engellerle karşılaştığını belirterek Gelgi, "2004 yılında birinci sınıfı atlayarak ilkokula başladım. İlk ve ortaokulu evde eğitim ile bitirdim. İki yıl önce de liseden mezun oldum. Şimdi en büyük hayalim olan üniversite için sınavlara hazırlanıyorum. Hedefim, yurt dışında bilgisayar biliminin bir dalında eğitim görmek" dedi.

Weaver sendromu hastası

Weaver Sendromu'nun tüm özelliklerini taşıdığına dikkat çeken Gelgi, şöyle konuştu:



"İri doğum, hızlı büyüme, ayrıca iri kulaklar, büyük dil, küçük çene, badem şeklinde gözler gibi atipik yüz şekli, uzun boy, büyük el ve ayaklar, zayıf kemik ve kaslara sahibim. Bu hastalığa tutulan Türkiye'de ilk, dünya genelinde de 27 kişiden biriyim. Bu özelliklerimle kısa bir süre önce beni Guinness Rekorlar Kitabı'nda 'Dünyanın en uzun boylu genç kızı' unvanıyla yer almama neden oldu.



Sürekli ve hızlı büyüme sorunum Marmara Üniversitesi Pediyatrik Endokrinoloji Bölümü'nde, 2003- 2006 yıları arasında 3 yıl süren tedaviyle durduruldu.



Aralık 2013'te bir hafta arayla iki kez skolyoz ameliyatı oldum. 65 derece olan omurga eğriliğim yaklaşık 25 dereceye kadar düşürüldü. Bununla beraber, kas gelişimimi artırmak amacıyla fizyoterapi görüyorum. Tedavi başlangıcında 1 metre 72 metre boyunda ve 60 kilogram ağırlığındaydım. Şu an 21 yaşındayım, boyum 2 metre 13 santimetre kilom ise 80. İlaç tedavisi başarılı oldu ve şu an büyümem durdu."



Giysi problemi yaşamadığını ancak ayakkabıda sorunu olduğunu belirten Gelgi, "Uzun elbiseleri tunik olarak kullanıyorum ve 51 numara ayakkabılarımı özel olarak yaptırıyorum. Yatağım özel olarak 2 metre 30 santimetre uzunluğunda ve 1 metre 40 santimetre eninde yapıldı. Nevresim takımı da özel dikiliyor" diye konuştu.

En büyük hobisinin gezip yeni yerler görmek olduğunu belirten Gelgi, "Alışveriş yapmak, bilgisayarımla ve internetle uğraşmak, özellikle polisiye romanlar okumaktan da büyük keyif alıyorum. Hayata hep pozitif bakıyorum" dedi.