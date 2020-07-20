Dünyanın en uzun bisiklet yolu Hatay'da açıldı

Pandemi dönemiyle birlikte Türkiye'de bisiklet talebi artarken dünyanın en uzun bisiklet yolu da geçtiğimiz hafta Hatay'da açıldı.

Günümüzde, birçok kentte, otomobiller trafik tıkanmasının ve hava kirliliğinin en önemli nedeni olarak görülürken, kent yaşamında ise en sorunlu etkinlik ise ulaşım olarak değerlendiriliyor.

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet pandemiyle birlikte bisiklete olan talebin tahminlerin üzerine çıktığını belirtirken Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu, Hatay'da geçtiğimiz hafta açıldı. Tüm bu gelişmeler olurken, dünyanın en çok bisiklet kullanılan ülkesi olan Hollanda'nın da önüne geçileceği görülüyor.

Hatay'da açılan yol 25 kilometre uzunluğa sahip. Toplam 10,3 metre genişliğinde olan yolun 8 metresi çift şerit olarak tasarlanırken geri kalan kısım tamamen bisiklet yolu olarak tasarlandı. 2,3 metre genişlikte bisiklet yolu sağlanırken, 25 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun bisiklet yolu oldu.