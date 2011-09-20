-Dünyanın en ucuz otomobili en pahalı otomobili oldu ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Hint şirketleri Tata grubunun ürettiği, dünyanın en ucuz otomobili Nano dünyanın en pahalı otomobiline dönüştürüldü. Tata grubunun bünyesindeki Titan endüstrilerine bağlı bir mücevherat şirketinin girişimiyle, 2 bin dolarlık fiyatıyla dünyanın en ucuz otomobili olan Nano, altın, gümüş ve değerli taşlarla bezendi. Tamamen çalışır durumdaki aracın satış için değil, ülkedeki mücevherat yapımının 5 bininci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde promosyonel olarak yapıldığı belirtildi. Aracın mücevherle bezenmiş haldeki değerinin 3 milyon sterlin (yaklaşık 8,5 milyon TL) olduğu kaydedildi.