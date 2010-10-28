-DÜNYANIN EN TEMİZ TUZU TUZ GÖLÜNDE KONYA (A.A) - 28.10.2010 - Tuz Gölü'nden çıkarılan tuzun kalitesinin son yıllarda yapılan çalışmalarla yüzde 99,9 saflık ve doğallık derecesine ulaştığı bildirildi. Beykent Üniversitesi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Tuncer yaptığı açıklamada, 15 yıl boyunca Tekel Tuz Sanayi Müessese Müdürlüğü görevini yürüttüğünü, devlette, özelleştirmenin ardından da özel sektörde tuz ile ilgili önemli çalışmalarda bulunduğunu söyledi. Halen Tuz Gölü ile ilgili çeşitli çalışmalara katıldığını bildiren Tuncer, 15 gün önce Tuz Gölü'nde incelemeler yaptıklarını, gölde kaydedilen aşamanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Tuncer, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Tesisi'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gölün son 10 yılda kabuk değiştirdiğini dile getirerek, ''Son 5 yıldır gölde kanalizasyon diye bir şey yok. Atıksu Arıtma Tesisinin en önemli başarısı Tuz Gölü'dür'' dedi. Tuz Gölü'nü bu noktaya getirenleri kutladığını ifade eden Tuncer, şunları kaydetti: ''Şu anda Tuz Gölü'nde dünyanın en temiz tuzu üretilmektedir. Deniz tuzundan daha kaliteli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Geçmişte bu olayın tam aksini görmüş bir öğretim üyesi olarak bunu söylüyorum. Göle artık hiçbir şekilde kanalizasyon suyu gitmemektedir. Havzayı bizzat gördüm. Tuz Gölü Tuzlası artık tertemizdir. Tuzda insan sağlığını tehdit edecek hiçbir şey kalmamıştır.'' Türkiye'nin dünyadaki tuz üreticileri ile rekabet edebileceğini de bildiren Tuncer, nakliye sorununun çözülmesi durumunda Türkiye'nin bir numaralı tuz ihracatçısı konumuna geleceğini savundu. -DÜNYA STANDARTLARINDA- Tuz Gölü'ndeki Yavşan tuzlasından tuz çıkaran Cihanbeyli Madencilik Tuz Nakliyat Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması yetkilisi Yaşar Özdemir de, gölden doğal tuz elde edildiğini söyledi. 5 yıl öncesine kadar Konya'nın atıklarının göle akması ve bu konunun zaman zaman basın tarafından işlenmesiyle buradan elde edilen tuza bir tepki oluştuğunu bildiren Özdemir, ''Ancak yapılan çalışmalarla Tuz Gölü'nün tuzu temizlendi. Yüzde 96 olan saflık derecesi yüzde 99,9'a ulaştı. Yıkandıktan hemen sonra kullanılabilen, saflık ve doğallık derecesi yüzde 99,9'a ulaşan tuz, gönül rahatlığıyla her gıdaya konabilir. Bunun kamuoyuna duyurulması konusunda da çalışmalar yapacağız'' dedi. Tuz Gölü'nden Avrupa ve ABD'nin tuz ithal ettiği Mısır'daki tuzdan daha kaliteli tuz elde edildiğini anlatan Özdemir, göl havzasından çıkarılan tuzun dünya standartlarında olduğunu sözlerine ekledi.