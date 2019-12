Dünyanın en tehlikeli kentleri

Meksika'nın sınır kenti Ciudad Juarez'de geçen yıl şiddet olaylarında bin 600 kişi yaşamını yitirdi.



Dünyanın hiç bir kentinde sokağa çıkarken, beyninize bir kurşun isabet etme olasılığı bu kadar yüksek değil. Meksika'nın ABD sınırındaki şehri Ciudad Juarez uyuşturucu baronlarının çatışma alanına dönüştü. Meksika sivil toplum örgütü CCSP, geçen yıl bin 600 kişinin uyuşturucu baronları arasındaki çatışmaya kurban gittiğini açıkladı. CCSP'nin verilerine göre her 100 bin kişiden 130 çatışmalarda yaşamını yitiriyor. Bu oran Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 96, ABD'nin New Orleans kentinde ise 95 olarak açıklandı.

Dünyanın en tehlikeli dördüncü kenti de yine Meksika'da bulunuyor. Yine bir sınır kenti olan Tijuana'da her 100 bin kişiden 72'si şiddet olaylarına kurban gidiyor.



Buna karşın şiddet olaylarının bir türlü bitmediği Irak'ın başkenti Bağdat'ta her 100 bin kişiden 40 şiddet olaylarından dolay can veriyor.

Güney Afrika şehri Kapstadt'da her 100 bin kişiden 62'si ABD'nin Baltimore kentinde de 45'i şiddet olayları sonucu ölüyor.