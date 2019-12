Dünyanın en tehlikeli internet siteleri

Güvenlik firması McAfee senelik hazırladığı bir raporda dünya çapındaki web sitelerinden gelen tehlikeleri derecelendiriyor. Yayımlanan “Mapping the Mal Web” raporu .com veya .cm gibi popüler alan adlarının ne kadar güvenli olduğunu açıklıyor.



En tehlikeli alan adlarının arasında birinci sırada Kamerun ülkesi (.cm) var. McAfee raporuna göre .cm ile biten her üç adresten biri (% 36,7) zararlı içerik barındırıyor. Olası bir yazım hatası Afrika’daki popüler alan adını (TLD: Top Level Domain) siber suçlular için cazip hale getiriyor. Zira .cm alan adını, en tehlikeli ikinci alan adı .com’dan sadece tek bir harf ayırıyor. Reklam web siteleri yüzde 32,2 ile listenin ikinci sırasında yer alıyor.



Romanya kökenli (.ro) web sitelerinden dosya çekmemenizde fayda var. Çünkü .ro uzantılı bir adresten indirilen her beş dosyadan biri (% 21) zararlı barındırıyor. Buna karşın McAfee Türkiye kökenli web sitelerini daha az tehlikeli olarak derecelendiriyor. Türkiye’deki en popüler alan adı .tr, yüzde 0,7 tehlike oranı ile listede 47. sırada yer alıyor. Devlete ait web siteleri (Governmental; .gov) ve eğitim web siteleri (Educational; .edu) ise en güvenli web siteleri arasında yer alıyor. Bu TLD’lere sahip siteler 104. (.gov) ve 102. (.edu) sırada yer alarak listenin sonunu temsil ediyor.