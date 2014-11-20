Dünyanın ‘en soylu’ kişisi öldü

Dünyanın en "soylu" kişisi Alba Düşesi ünvanlı Maria del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, Sevilla'daki Las Duneas Sarayı adlı malikanesinde 88 yaşında hayatını kaybetti.

Bu sabah öldüğü açıklanan Alba Düşesi, toplam 46 soyluluk unvanına sahipti. İspanya'nın en zengin beşinci kişisi olarak gösterilen ve toplamda 3,2 milyar Euroluk mal varlığına sahip Alba Düşesi'ne ait önemli saraylar, kaleler, çiftlikler ile Velazquez, Goya, Picasso gibi dünyaca ünlü ressamların eserleri, özel koleksiyonlar ve mücevherler bulunuyor.

Birkaç gün önce solunum yetmezliği ve kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Alba Düşesi, tıbbi olarak yapılacak fazla bir şey olmadığı için kısa bir süre sonra evine geri getirilmişti. İspanya'nın aristokrat ailelerinden birinin kızı olan Alba Düşesi'nin son günlerinde yanında üçüncü kocası, altı çocuğu, torunları, çok yakın bir dostu ve bir rahip bulunduğu bildirildi.

İspanyol halkının ziyareti için naaşı bugün Sevilla Belediye binasına getirilecek olan Alba Düşesi'nin cesedinin yakılacağı ve vasiyeti doğrultusunda küllerinin Sevilla'daki önemi bir kilisede bulunan "Çingenelerin İsa'sı" heykelciğinin altına konulacağı açıklandı. Alba Düşesi'nin ölümünden dolayı başta Kral 6. Felipe olmak üzere çok sayıda devlet büyüğünün aileye başsağlığı dileklerini iletmek üzere telefon ettiği belirtildi.

Magazin basınının ilgi odağıydı

Boğa güreşi ve Flamenko dansına düşkünlüğüyle tanınan Alba Düşesi Cayetana Fitz, en çok özel hayatı ile İspanya'da gündeme gelmişti. Düşes, son olarak 85 yaşındayken kendisinden 24 yaş küçük Alfonso Diez adlı bir memur ile evlenerek uzun süre magazin basınının odak noktası olmuştu.

Cayetana Fitz'in ölümünden sonra 1472 yılından bu yana devam eden "Alba Dükü" unvanını en büyük oğlu 66 yaşındaki Carlos alacak. Carlos Fitz-James Stuart 19'uncu Alba Dükü unvanını taşıyacak.