Dünyanın en sert 4. taraftarları G.Saraylılar

T24 - Amerikan internet sitesi Bleacher Report, Dünya’nın en sert taraftarlarını seçtiği 20 takımlık bir liste oluşturdu ve Galatasaray’ı 4. sıraya yerleştirdi.



Sitede Galatasaray taraftarları için şu ifadeler yer aldı:



“Çok az taraftar topluluğu ‘Cehenneme Hoşgeldiniz’ cümlesini kurabilir. Galatasaray’ın eski stadı Ali Sami Yen bir zamanlar Avrupa’da futbol oynamak için en zor yerlerden birisiydi. Ama onlar Türk Telekom Arena’ya gitmelerine rağmen bu geleneklerini yeni statlarına da taşıdılar. 2005’teki Fenerbahçe’ye karşı oynadıkları maçta 8 bin polis görev aldı.” Galatasaray’ın dördüncü en sert taraftara sahip takım olarak gösterildiği listenin birinci sırasına El Salvador ve Honduras taraftarları birlikte oturdu. Zira 1970 yılındaki Dünya Kupası Eleme Grubu’nda El Salvador ve Honduras’ın karşı karşıya geldiği karşılaşmaların sonunda çıkan arbedeler o kadar büyümüştü ki, iki ülke birbiriyle savaşa girmişti. İkinci sırayı İngiliz Milwall, üçüncü sırayı ise Tottenham aldı.



