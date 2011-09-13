-Dünyanın en şanslı emeklisi MADRİD (A.A) - 13.09.2011 - İspanya'da bir şans oyunundan sadece 7,5 avro kazandığını zanneden bir emekli, gişeye gidip kuponu verdiğinde 33 milyon avro kazandığını öğrendi. Ulusal sayısal şans oyunlarından olan "Gordo Primitiva"da 33 milyon avroluk büyük ikramiye, az kalsın çöpe gidecekti. İspanya'nın doğusundaki Tarragona kentinin Cambrils ilçesinde yaşayan bir emekli, oynadığı piyango kuponunu, televizyondaki teletekste yayınlanan sonuçtan takip ederken, teleteksteki bir hata sonucu başka numaraların yayımlanmasıyla sadece 7,5 avro kazandığını düşündü. Kuponu dört gün cebinde dolaştıran ve daha sonra değiştirmek için piyango gişesine giden emekli talihli, kasiyer makinesinde 7,5 avro yerine 33 milyon 24 bin 545 avro, 53 sent yazısını gördü. Gişedeki yetkili, kimliğini gizleyen emekli talihlinin ilk başta kazandığı parayı şaka zannettiğini ancak daha sonra 33 milyon avronun gerçek olduğunu öğrenince hemen parasını banka hesabına aktardığını söyledi. Şans oyunlarına çok düşkün olan İspanyollar, televizyonlarda yer alan demeçlerinde, "Bu şekilde kazanmak çok güzel ama ya teletekste çıkan numaralarda hiçbir şey kazanmadığını düşünüp kuponu çöpe atsaydı ne olacaktı?" diye sorarak, şans oyunlarında kazanan numaraların yayımlanmasında daha dikkatli olunması uyarısında bulundular.