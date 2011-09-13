T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dünyanın en şanslı emeklisi MADRİD (A.A)

13 Eylül 2011 15:00

-Dünyanın en şanslı emeklisi MADRİD (A.A) - 13.09.2011 - İspanya'da bir şans oyunundan sadece 7,5 avro kazandığını zanneden bir emekli, gişeye gidip kuponu verdiğinde 33 milyon avro kazandığını öğrendi. Ulusal sayısal şans oyunlarından olan "Gordo Primitiva"da 33 milyon avroluk büyük ikramiye, az kalsın çöpe gidecekti. İspanya'nın doğusundaki Tarragona kentinin Cambrils ilçesinde yaşayan bir emekli, oynadığı piyango kuponunu, televizyondaki teletekste yayınlanan sonuçtan takip ederken, teleteksteki bir hata sonucu başka numaraların yayımlanmasıyla sadece 7,5 avro kazandığını düşündü.  Kuponu dört gün cebinde dolaştıran ve daha sonra değiştirmek için piyango gişesine giden emekli talihli, kasiyer makinesinde 7,5 avro yerine 33 milyon 24 bin 545 avro, 53 sent yazısını gördü.  Gişedeki yetkili, kimliğini gizleyen emekli talihlinin ilk başta kazandığı parayı şaka zannettiğini ancak daha sonra 33 milyon avronun gerçek olduğunu öğrenince hemen parasını banka hesabına aktardığını söyledi.  Şans oyunlarına çok düşkün olan İspanyollar, televizyonlarda yer alan demeçlerinde, "Bu şekilde kazanmak çok güzel ama ya teletekste çıkan numaralarda hiçbir şey kazanmadığını düşünüp kuponu çöpe atsaydı ne olacaktı?" diye sorarak, şans oyunlarında kazanan numaraların yayımlanmasında daha dikkatli olunması uyarısında bulundular.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24