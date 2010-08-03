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Spor

DÜNYANIN EN POPÜLER KULÜBÜ "GALATASARAY" ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2010 16:31

-DÜNYANIN EN POPÜLER KULÜBÜ "GALATASARAY" ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Kullanıcı sayısı 500 milyonu aşan sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yapılan bir araştırma, dünyadaki en büyük taraftar kitlesine sahip kulübün Galatasaray olduğunu gösterdi. Spor haberleri ve yorumlarının yer aldığı internet sitesi ''sportingintelligence''de yayımlanan Nick Harris imzalı araştırmaya göre, Facebook'ta grubu bulunan tüm spor kulüpleri arasında Galatasaray en büyük popülariteye sahip. Taraftarlarının sanal dünyadaki desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı takım, popülerlikte Barcelona, Manchester United ve Real Madrid gibi dünyanın dev kulüplerini geride bıraktı.  -İLK 10'DA 3 TÜRK TAKIMI- Listenin başındaki Galatasaray dışında Fenerbahçe ve Beşiktaş da listenin ilk 10'unda yer buldu. Sarı-lacivertli ekip, ''en popüler spor kulüpleri'' sıralamasında 3. sırada yer alırken, Beşiktaş taraftarı, takımlarını listede 8. sıraya yerleştirdi. Sıralamada yer alan ilk 10 kulüp şöyle:                                      Destekçi Sayısı  Kulüp Adı                Ülkesi      (Milyon)                        ------------------------------------------------------ 1) Galatasaray           Türkiye       4.1     2) Barcelona             İspanya       3.4  3) Fenerbahçe            Türkiye       2.8  4) Real Madrid           İspanya       2.7 5) LA Lakers             ABD           2.3 6) Liverpool             İngiltere     1.9         7) NY Yankees            ABD           1.8 8) Beşiktaş              Türkiye       1.5 9) Boston Red Sox        ABD           1.3 10) Manchester United    İngiltere     1.26 * LA Lakers basketbol, NY Yankees ve Boston Red Sox ise beyzbol kulüpleridir.

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