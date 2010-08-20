Dünyanın en pahalıbacakları bu halde

T24 - Geçtiğimiz sezon başında İngiltere'nin Manchester United kulübüden Real Madrid'e transfer olan Portekizli golcü dünyanın en pahalı bacaklarına sahip. 144 milyon dolar değerinde sigortalı olan yıldız oyuncunun bacaklarında çıkan damarlar ise dikkat çekici.









Hürriyet'in haberine göre; 96 milyon euro gibi rekor bir bonservis ücretiyle İspanyol kulübünün formasını sırtına geçiren yıldız oyuncu. Ronaldo için rekor transfer ücreti ödeyen Real Madrid Portekizli oyuncunun bir kazaya kurban gitmemesi için 144 milyon dolar bedel ödeyerek Ronaldo'nun bacaklarını sigorta ettirmişti. Portekizli yıldızın kas yığını bacağındaki dışarı fırlamış olan damarlar dikkatleri üzerine çekiyor. 144 milyon değerindeki bacakları bu halde görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Daha önce İngiliz yıldız David Beckham tüm vücudunu 100 milyon dolara, sadece bacaklarını ise 70 milyon dolara sigorta yaptırmıştı. Barcelona'nın golcüsü Zlatan İbrahimovic'in poliçe değeri 16.5 milyon dolar.

