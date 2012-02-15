Dünyanın en pahalı ve ucuz kentleri belli oldu

T24 - İngiliz Economist dergisinin yayımladığı küresel yaşam maliyeti anketinde pahalılıkta ilk sırayı, İsviçre'nin Zürih kenti aldı. Pakistan’ın Karaçi kenti ise dünyanın en ucuz şehri oldu.



ntvmsnbc'nin haberine göre; Avrupa'daki krizden korkan yatırımcılar İsviçre Frank’ına yönelince, Zürih dünyanın en pahalı şehri oldu. Economist dergisinin araştırma birimi Intelligence Unit’in yayımladığı Küresel Yaşam Maliyeti anketi, yükselen kurun İsviçre ve Avustralya gibi ülkelerde yaşam maliyetini artırdığını, Zürih’in ise dünyanın en pahalı kenti olarak Tokyo’yu geride bıraktığını ortaya çıkardı.

Yatırımcıların paralarını Euro bölgesi ülkelerinden çekip, güvenli liman olarak gördükleri İsviçre frangına yöneltmeleri sonrasında Zürih, en pahalı şehir konusunda geçen yıl beşinci sıradayken, bu yıl birinci sıraya yükseldi. Cenevre ise üçüncü sırada yer aldı.

İlk 20'ye Avustralya'dan 5 şehir

Sydney ve Melbourne sırasıyla yedinci ve sekizinci sırada yer aldı. Araştırmanın editörü Jon Copestake yaptığı açıklamada, “Avustralya’daki yaşam maliyetinin artmasında, kur oranları en büyük etkiyi yarattı. Avustralya doları, ABD doları karşısında son on yılda iki kat değerlendi” dedi. Kanada’nın Vancouver kenti, Kuzey Amerika’nın en pahalı şehri olarak ABD’li kentleri geride bıraktı. Vancouver aynı zamanda dünyanın en pahalı 37’inci kenti de oldu.