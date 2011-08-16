-Dünyanın en pahalı şehri Oslo CENEVRE (A.A) - 16.08.2011 - İsviçre bankası UBS'in araştırmasına göre dünyanın en pahalı şehri Norveç'in başkenti Oslo. UBS'in, dünyanın 73 ayrı şehrinde yaptığı ve o şehirlerde yaşayan çalışanlara verilen ücretlerle kira dışında 122 mal ve hizmete ilişkin fiyatların değerlendirildiği ''Fiyatlar ve Ücretler'' raporuna göre, dünyanın en pahalı şehri Oslo oldu. Oslo'dan sonra dünyanın en pahalı ikinci şehri olsa da dünyada en yüksek maaşı İsviçre'nin Zürich kentinde veriliyor. Zürich aynı zamanda dünyanın alım gücü en yüksek şehri. Fiyatlar sıralamasında, Oslo'yu Zürih ve Cenevre izlerken, ücretler konusunda Cenevre ikinci sırada, Kopenhag üçüncü sırada yer aldı. Çalışanların yüksek maaş aldıkları diğer şehirlerse, Oslo, Sydney ve Stockholm olarak sıralandı. UBS'in her üç yılda bir yayımladığı rapora göre, dünyanın en ucuz şehirleri Bombay, Manila ve Yeni Delhi olurken, Mumbai, Manila ve Nairobi gibi şehirlerde aynı zamanda çalışanların çok düşük maaşlar aldıkları görüldü. Çalışmada, Kopenhag, Stockholm, Tokyo, Sidney, Helsinki, Toronto, Singapur, Viyana, Paris, Lüksemburg ve New York'un da dünyanın en pahalı şehirleri listesinde üst sıralarda yer aldığı görüldü. UBS'in çalışmasına göre, İstanbul ise fiyatlar sıralamasında 28, ücretlerde 48, satın alma gücü paritesine göre ise 59'uncu sırada bulunuyor.