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Dünya

Dünya'nın en pahalı on kenti açıklandı

En pahalı on ülkeden altısı Avrupa Kıtası'nda bulunuyor

11 Mart 2016 01:44

İngiltere merkezli araştırma ve analiz şirketi Economist Intelligence Unit (EIU) dünyada yaşamın en pahalı olduğu kentleri açıkladı. 

Zete'nin haberine göre, listenin ilk sırasında Singapur yer aldı. Singapur’u; Zürih, Hong Kong, Cenevre gibi kentler izledi. Londra listenin altıncı, New York ise yedinci sırasında yer aldı.

Gıda, kira, eğitim ve eğlence masraflarını dikkate alan araştırma 133 şehri kapsadı. Yaşamın en ucuz olduğu kentler ise  Zambiya’nın başkenti Lusaka ile Hindistan’ın Bangalore ve Mumbai kentleri oldu.

EIU en pahalı 10 kenti şu şekilde sıralandı:

1 – Singapur
2 – Hong Kong
3 – Zürih
4 – Cenevre
5 – Paris
6 – Londra
7 – New York
8 – Kopenhag
9 – Seul
10 – Los Angeles

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