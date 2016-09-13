Dünyanın en pahalı Nutellası Venezuela'da mı?

Düşük petrol fiyatlarından muzdarip petrol zengini Venezuela'da ekonomik kriz, insanların temel ihtiyaç malzemeleri için uzun kuyruklar oluşturmasına yol açıyor. BBC muhabiri Daniel Garcia Marco ülkenin süpermarketlerinden izlenimlerini aktarıyor:

Venezuela'daki ilk günlerimi süpermarket reyonlarının fotoğraflarını çekerek geçirdim. Aileme ve arkadaşlarıma güvence vermek zorundaydım.

Onlar da benim gibi, rafların sebze, gevrek ve ekmekle dolu olduğuna şaşırdılar.

Caracas'ta gıda bulmak sorun değil. Ancak enflasyon fiyatları giderek daha yukarı çektiği için nüfusun büyük çoğunluğu için bu ürünleri satın almak giderek zorlaşıyor.

Ülkenin en temel gelir kaynağı petroldeki düşüş, Venezuela ekonomisini çökme noktasına getirdi ve ülkenin ürün ithal etme kapasitesini kısıtladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Venezuela'da enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 700 seviyesini bulacağını tahmin ediyor.

Hükümet en son 2015 Aralık ayında enflasyon rakamlarını yüzde 180 olarak açıklamıştı.

Nicolas Maduro hükümeti gıda sıkıntısının özel sektör ve yabancı devletler tarafından yürütülen bir "ekonomik savaş"ın sonucu olduğunu savunuyor.

Ülkedeki lüks mağazalardaki fiyatlar, Avrupa ve ABD'deki muadillerine oranla çok daha yüksek.

Bir kavanoz Nutellanın fiyatı karaborsada 15 bin Venezuela Bolivarı (15 dolar) düzeyine çıkabiliyor.

Aynı kavanozun İngiltere'de bir süpermarketteki fiyatı ise 4.62 dolar.

Daha net anlaşılması için, 15 bin Venezueala Bolivarı'nın aylık asgari ücretin yarısı olduğunu belirtmemiz gerek.

Eğer fahiş fiyatları ödeyemiyorsanız, önünüzdeki seçenek temel gıda ürünlerine erişmek için saatlerce sırada beklemeniz gerekiyor.

Caracas'ın en yoksul bölgelerinden Petar'da yaşayan Luiz, her cuma günü orta sınıf bölgesi olan Santa Fe'ye alışveriş yapmaya gidiyor.

Luiz, sıraya girmek için gece üçte kalkmak zorunda kalıyor. Ancak bu herhangi bir şeyin garantisi değil. Gittiği süpermarket siparişlerinin gelmediğini açıklayabilir ya da almak istedikleri şeyler sıra kendisine geldiğinde bitmiş olabilir.

Bazı marketlerde yüzlerce domates sosu kutusu var ancak makarna yok. Saçınıza şekil vermek için birçok malzeme bulmak mümkün ancak şampuan almak oldukça zor.

İnek sütü bulmak zor ancak, daha sağlıklı bir alternatif olan badem sütü oldukça pahalı ama mevcut.

Hükümet, sıralara girip aldıkları malzemeleri karaborsa da satan kişilere karşı mücadele etmeye çalışıyor. Bazı süpermarketlerde fiyat düzenlemesine gidiliyor ve yoksullara öncelik veriliyor.

Ancak kriz devam ettikçe başkent Caracas'ta siyaset ve enflasyon konuşulan tek konular olmaya devam edecek.