İngiltere'de tamamı elmas, altın ve Swarovski taşlarıyla kaplanmış dünyanın en pahalı Noel kazağı 30 bin sterline satışa çıktı.

Sözcü’de yer alan habere göre, 33 yaşında Londra’da yaşayan sanatçı Aidan Liban, NHS için fon toplamak amacıyla, yapımı altı aydan fazla süren kazağı nihayet tamamladı. Yapımı 7 bin sterline (yaklaşık 127 bin TL) mal olan kazak, elmas kaplı gümüş yıldızlarla süslenmiş bir ren geyiği tasarımına, 24 ayar altın işlemeye, İtalyan ipek astarına sahip olmasıyla öne çıkarken, üzerinde binlerce Swarovski kristali yer alıyor.

El yapımı projede 3 bin saat geçirdikten sonra, aynı zamanda ünlü bir stilist olarak çalışan Aidan, kazağı 30 bin sterlinlik bir fiyata satmayı umduklarını belirtirken, ‘Bir hayalim vardı ve onu gerçekleştirdim’ dedi. Aidan, “Muhteşem ve göz alıcı bir şey yaratmak istedim ve bunu yaptım.” ifadelerinde bulundu.