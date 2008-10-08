Dünyanın en pahalı kredi kartını Türkler kullanıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dünyadaki en pahalı kredi kartını Türk halkının kullandığını savundu.



Palandöken, yazılı açıklamasında, dünyadaki en pahalı kredi kartını Türk halkının kullandığını, kredi kartı faizlerinin ABD'de yüzde 1,49, Almanya'da yüzde 0,98, Türkiye'de ise yüzde 4,83 olduğunu ifade etti. Kredi kartı sayısının 41 milyon 575 bine, kredi kartı borçlarının 35 milyar YTL düzeyine çıktığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:



"Kredi kartlarındaki 8 aylık toplam ciro ise 121 milyar YTL. Bu da vatandaşlarımızın kredi kartıyla borçlanarak geleceklerini ipotek altına alındığının göstergesidir. Oysa küçük esnafın veresiye verdiği dönemde halkın böyle bir sıkıntısı yoktu. Esnaf bitince vatandaşın borcunu sırtlayan kalmadı."



“Yaz deftere”



Esnafın ekonomideki rolünün tam olarak algılanamadığını, geçmişte esnaf ve sanatkarların veresiye defteri tutarak vatandaşın ekonomik sıkıntısına ortak olduğunu anlatan TESK Başkanı Palandöken, şöyle devam etti:



"Geçim sıkıntısı çeken vatandaş 'yaz deftere' diyerek ailesinin geçimini temin ederdi. Bankalar kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Vatandaş kart borcunu bir gün bile geciktirse, dünyanın en yüksek faizini ödemek zorunda kalıyor. Oysa enflasyonun çok daha yüksek olduğu yıllarda, parasını alamayan esnafımız kimseden bir kuruş bile istemezdi."



"Elini taşın altına koyma sırasının bankalarda olduğunu" ifade eden Palandöken, "bankaların kredi kartı borçlarını yeniden yapılandırmasını" istedi. Palandöken, bankaların bu borçları yeniden yapılandırması durumunda piyasalarda hareketlilik sağlanacağını ifade etti.

