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Dünya

Dünyanın en pahalı kitabı satışa çıktı

Dünyanın en pahalı kitabı olarak bilinen 'Amerika'nın Kuşları' (Birds of America), Londra'da Sotheby's müzayedesinde satılacak.

11 Eylül 2010 03:00

T24- Dünyanın en pahalı kitabı olarak bilinen, John James Audubon'un 'Amerika'nın Kuşları' (Birds of America) adlı eseri, aralıkta Londra'da düzenlenecek Sotheby's müzayedesinde satılacak.




Sotheby’s şirketinin ‘İngiliz edebiyatının en önemli eseri’ dediği 1623 basımı 90x60 cm. boyutlarındaki dev kitapta, 500 kuş türünün gerçek büyüklükte çizimi yer alıyor. Sadece üç sayfası eksik kitabın 2.2 milyon dolara alıcı bulabileceği belirtiliyor.


Kitabın bir başka nüshası 10 yıl önce 8.8 milyon dolara satılmıştı. Audubon, avladığı kuşları atölyesine asarak resimlerini yapıyordu.

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