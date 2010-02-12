Dünyanın en pahalı gazetesi: Azadiya Welat

T24 - Van F tipi cezaevinde yatan PKK tutuklusu İskender Kahraman'ın, Azadiya Welat (Özgür Ülke) gazetesini düzenli olarak okuma talebine cezaevinden yanıt geldi. Cezaevi yönetimi, Kahraman'ın Kürtçe yayımlanan gazeteyi okuma talebini, piyasada 50 kuruşa satılan gazeteye bin 80 lira 50 kuruş ödeme yapması koşuluyla kabul etti.



Van F tipi Cezaevi yönetimi bu formülü, PKK tutuklusu İskender Kahraman’ın Azadiya Welat’ı (Özgür Ülke) düzenli okumak istemesi üzerine geliştirdi. Kahraman’ın günlük Kürtçe gazete talebi ‘yasak’ denilerek geri çevrilemedi. 5271 sayılı kanunun 62/1 maddesi tutuklu ve hükümlülere süreli ve süresiz yayınların bedelini ödemeleri durumunda verilmesini düzenliyor.



Cezaevi yönetimi doğrudan reddedemediği Azadiya Welat gazetesi talebini Van Cezaevi İnfaz Hâkimliği’ne ileti. İnfaz Hâkimliği ise verdiği kararında, tutukluya teslim edilmesi istenen gazetenin her sayfasının tercümesinin yapılması gerektiğini vurgulayarak sayfa başına 90 TL tercüman bedeli olmak üzere 12 sayfalık gazete için toplam 1080 TL ödemediği için tutukluya Azadiya Welat gazetesinin verilemeyeceğine hükmetti. Bu kararla sadece gazetenin cezaevine girmesi engellenmiş olmadı, Azadiya Welat, dünyanın en pahalı gazetesi unvanını aldı.



Bu karar uygulanabilseydi, piyasada 50 kuruşa satılan gazete, cezaevi kapısından içeri girip talep eden tutukluya ulaştırılıncaya kadar tam 2 bin 160 kat değer kazanmış olacaktı. Üstelik bu karar, Azadiya Welat’ın kapatma ve yazıişleri müdürlerine üst üste verilen hapis cezalarıyla kıskaca alınmasının yanı sıra, cezaevlerine girişinin de engellendiğini ortaya çıkardı.





AİHM’de dava açtı



İskender Kahraman, Van Cezaevi İnfaz Hâkimliği’nin bu kararı kendisine tebliğ edildikten sonra Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz etti. İnfaz Hâkimliği’nin kararına yapılan itirazı inceleyen Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı geri çevirdi.



Tutuklu İskender Kahraman 12 sayfa olarak yayımlanan Azadiya Welat gazetesini okumak için her gün 1080 TL’yi Cezaevi Eğitim Kurulu’na ödemek zorunda olmasının hukuk dışılığına dikkat çekti. Kahraman, ‘Anadilde iletişim ve haberleşme hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle avukatı aracılığıyla AİHM’ye başvurdu.



