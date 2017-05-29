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Spor

Dünyanın en pahalı futbolcusu Pogba'dan Umre ziyareti

Sezon sonunda valiziyle yürürken çekilen bir videoyu paylaşan Pogba, "duaları için yola çıktığını" söylemişti

29 Mayıs 2017 16:57

Dünyanın en pahalı futbolcusu Paul Pogba ramazan ayının başlangıcı nedeniyle Umre ziyaretini gerçekleştirdi.

Fransız oyuncu Pogba, pazar günü Mekke'deyken sosyal medyada bir fotoğrafını paylaşarak "hayatımda gördüğüm en güzel şey" dedi.

Pogba ayrıca Twitter'da takipçilerinin Ramazan ayını kutladı.

Geçen yaz Juventus'tan Manchester United'a 102 milyon euroya transfer olmasının ardından 24 yaşındaki Pogba, en pahalı futbolcu olarak tarihe geçmişti.

Manchester United geçen hafta Stockholm'de oynanan Avrupa Ligi finalinde Ajax'ı 2 - 0 yenerek kupanın sahibi olmuş, Pogba da takımının ilk golünü atarak, karşılaşmada önemli rol oynamıştı.

Sezon sonunda valiziyle yürürken çekilen bir videoyu paylaşan Pogba, "duaları için yola çıktığını" söylemişti.

Pogba'nın Mekke'ye daha önce en az bir kez daha gittiği ve hacı olduğu biliniyor.

 

 

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