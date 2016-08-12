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Spor

Dünyanın en pahalı futbolcusu Pogba ilk maçı ıskaladı!

Paul Pogba, İtalya Kupası'nda gördüğü kartlar nedeniyle cezalı olduğu ve forma giyemeyeceği belirtildi

12 Ağustos 2016 23:37

Manchester United'ın Juventus'tan rekor bonservis bedeli vererek aldığı Paul Pogba'nın Premier Lig'in ilk maçında oynayamayacağı açıklandı.

Transfer sezonunun en çok konuşulan ismi Paul Pogba, 105 milyon Euro bonservis bedeli ile Juventus’tan, bir zamanlar bedava gönderildiği Manchester United’a geri döndü.

‘Dünyanın en pahalı futbolcusu’ unvanına sahip olan Pogba’yı izlemek için sabırsızlanan Manchester United taraftarları, İngiltere Futbol Federasyonu’ndan (FA) gelen haberle sarsıldı.

FA, resmen yaptığı duyuruda, Paul Pogba’nın cezalı olduğunu ve Manchester United’ın Bournemouth ile oynayacağı karşılaşmada görev yapamayacağını açıkladı.

Fransız futbolcunun İtalya Kupası’dan yarı final ve finalde gördüğü sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştüğü belirtildi.

 

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