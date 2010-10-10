Dünyanın en pahalı evini bir Türk aldı

T24- ABD'li emlak devi, Los Angeles’ta bir yıldır alıcı bekleyen dev malikanesini Türk işadamı Sarp Turanlıgil’e sattı.











ABD’de emlak piyasalarının bu yıl en çok konuştuğu satışın arkasından bir Türk çıktı. Ritz Carlton otellerinin eski sahibi, emlak yatırımcısı Muhammed Hadid’in Los Angeles’taki dev malikanesini satın alan kişinin Elegan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Sarp Turanlıgil olduğu açıklandı.



4 Haziran’da gerçekleşen satış için Turanlıgil’in Hadid’e ne kadar ödediği açıklanmadı.



Ancak Wall Street Journal gazetesi en az 50 milyon dolar, Los Angeles Times gazetesi ise 72 milyon dolara yakın bir fiyatla satışın gerçekleştiğini öne sürdü.



Her iki miktarda da ABD emlak piyasasının bu yıl yaptığı en yüksek satış rekoru kırıldı. Yani, malikane ABD’de 2010 yılının en pahalı evi oldu. Daha önceki rekor Bootjack Çiftliği’ne 46.5 milyon dolar ödeyen Teksaslı enerji kralı Kelcy Warren’a aitti.



Vatan gazetesinin haberine göre; "Le Belvedere" adıyla bilinen malikane 2006 yılında Hadid tarafından kişisel kullanım için tasarlanmış ve yapılmıştı. Sadece yapım masrafları 59 milyon dolar olan malikanenin Los Angeles’taki konumu da göz kamaştırıyor. Daha önce Hollywood yıldızı Elizabeth Taylor, eski ABD Başkanı Ronald Reagan ve efsane şarkıcı Frank Sinatra’ya da ev sahipliği yapan bölgede yer alan Le Belvedere’nin çevresindeki iki malikane iki yıl önce 125 milyon dolar ve 150 milyon dolara alıcı bulmuştu.



"Kudüs Taşı"ndan yapılmış



"Kudüs taşı" olarak da bilinen özel beyaz kum taşından yapılan malikane, “Artık hayatımı küçültmek istiyorum” diyen Hadid tarafından 2009 yılında 85 milyon dolar fiyatla satışa çıkarılmıştı. Ancak bu fiyata alıcı bulunamayınca Hadid istediği miktarı bu yıl başında 72 milyon dolara düşürdü.



ABD emlak piyasasının gözü bir süredir bu malikanenin satışındaydı. Hatta nisan ayında Hadid’in malikaneyi yüksek miktarda borçlandığı Endonezyalı bir işadamına 50 milyon dolar karşılığında satacağı iddiaları ortaya atılmıştı.



ABD basınına konuşan Turanlıgil’in bir yardımcısı, malikanenin Turanlıgil tarafından bir şirket adına satın alındığını söyledi.



ABD’deki lüks emlak piyasasının da bu satışla birlikte büyük moral bulduğu ve hareketlenme yaşayabileceği belirtildi.



İşte malikanenin özellikleri:



- 4 bin 460 metrekare

- 11 yatak odası

- 14 tuvalet

- 250 kişilik balo salonu

- 19 İtalyan yapımı şömine

- 5 bin şişelik şarap mahzeni

- Türk hamamı

- Kuğu gölü

- Dev havuz

- 15 kişilik bakım ekibi

- Jimnastik salonu

- 20 araçlık kapalı otopark

- 50 koltuklu sinema-tiyatro salonu



