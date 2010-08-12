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Dünya

Dünyanın 'en pahalı' dairesi

İngiltere'de ‘One Hyde Park’ rezidansının 2 bin 160 metrekarelik çatı katı dairesi 220 milyon dolara satıldı

12 Ağustos 2010 03:00

T24- İngiltere’nin başkenti Londra’nın en pahalı semti olan Knightsbridge’te inşa  edilen ‘One Hyde Park’ rezidansının çatı katı dairesi, 220 milyon dolara satılarak ‘dünyanın en pahalı dairesi’ unvanını ele geçirdi. Alıcısı açıklanmayan dubleks daireyi bir Rus oligark ya da bir Arap şeyhinin satın aldığı tahmin ediliyor.






Taşları Türkiye'den


Dairenin sadece damga vergisinin 8.8 milyon doları bulduğu belirtiliyor. Mimar Richard Rogers’ın dizayn ettiği 80 dairelik binanın yapımında Türkiye, İtalya, Fransa, Belçika, Çin ve Mısır’dan getirilen taşlar kullanıldı.






Pencereleri kurşun geçirmez camlardan yapılan 2 bin 160 metrekarelik dairede, zehirli gaz saldırılarına karşı özel bir sistemle dezenfekte eden bir havalandırma sistemi, soygun ve saldırı durumlarında kullanılmak üzere ise bir panik odası bulunuyor. Binanın güvenliğini ise emekli SAS komandoları üstlenmiş.


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