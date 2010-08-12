T24- İngiltere’nin başkenti Londra’nın en pahalı semti olan Knightsbridge’te
inşa edilen ‘One Hyde Park’ rezidansının çatı katı dairesi, 220 milyon
dolara satılarak ‘dünyanın en pahalı dairesi’ unvanını ele geçirdi.
Alıcısı açıklanmayan dubleks daireyi bir Rus oligark ya da bir Arap
şeyhinin satın aldığı tahmin ediliyor.
Taşları Türkiye'den
Dairenin
sadece damga vergisinin 8.8 milyon doları bulduğu belirtiliyor. Mimar
Richard Rogers’ın dizayn ettiği 80 dairelik binanın yapımında Türkiye,
İtalya, Fransa, Belçika, Çin ve Mısır’dan getirilen taşlar kullanıldı.
Pencereleri kurşun geçirmez camlardan yapılan 2 bin 160 metrekarelik
dairede, zehirli gaz saldırılarına karşı özel bir sistemle dezenfekte
eden bir havalandırma sistemi, soygun ve saldırı durumlarında
kullanılmak üzere ise bir panik odası bulunuyor. Binanın güvenliğini ise
emekli SAS komandoları üstlenmiş.