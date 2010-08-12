Dünyanın 'en pahalı' dairesi

T24





Taşları Türkiye'den

Dairenin sadece damga vergisinin 8.8 milyon doları bulduğu belirtiliyor. Mimar Richard Rogers’ın dizayn ettiği 80 dairelik binanın yapımında Türkiye, İtalya, Fransa, Belçika, Çin ve Mısır’dan getirilen taşlar kullanıldı.Pencereleri kurşun geçirmez camlardan yapılan 2 bin 160 metrekarelik dairede, zehirli gaz saldırılarına karşı özel bir sistemle dezenfekte eden bir havalandırma sistemi, soygun ve saldırı durumlarında kullanılmak üzere ise bir panik odası bulunuyor. Binanın güvenliğini ise emekli SAS komandoları üstlenmiş.