Dünyanın en pahalı çayı panda dışkısıyla yapılıyor

T24 - Çinli bir girişimci dünyanın en iyi ve pahalı çayını yetiştirmek için panda dışkısından elde edilen gübreyi kullanıyor.

En iyi çayı yetiştirmek için kolları sıvayan ve Sichuan Üniversitesi'ndeki işinden ayrılan An Yanşi, pandaların yaşadığı Sichuan dağlarında yetişen çay bitkilerinin verimini arttırmak amacıyla bir panda çiftliğinden 11 ton dışkı satın aldı. İlk çay yaprağı hasadını bahar aylarında yapmayı uman An, bunun dünyanın en pahalı çayı olacağı uyarısında bulunarak, hasadın ilk 500 gramını 219 bin 865 yüene (yaklaşık 65 bin TL) satmayı planladığını, sonrakilerin 20 bin yüene kadar düşeceğini belirtiyor.



Projesini tanıtırken panda kıyafeti giymeyi de ihmal etmeyen Çinli girişimci, 1,13 hektarlık arazisinde yetiştirdiği çay konusunda çok iddialı olduğunu söyleyerek, "Panda dışkısı toprağı besleyici unsurlar açısından çok zengin. Pandalar yedikleri bambuların yüzde 30'undan azını absorbe ediyor, kalan yüzde 70'ini doğal yollardan atıyor. Bununla yetişen çay, kimyasal gübreyle yetişenden çok farklı olacak" diyor. Çinli girişimci An, kimyasal gübrenin yerine hayvansal gübrenin kullanılmasının gerektiği konusunda herkesin ikna edilmesi gerektiğinin de altını çizerek, "İnsanlar, gökyüzü, toprak ve çevreyle uyumlu bir ilişki geliştirmeli. Çevreyi korumak herkesin zorunluluğu" ifadesini kullanıyor.